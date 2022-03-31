Москва, 31 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Правительство рассмотрит вопрос выделения 20 млрд рублей для субсидирования фонда развития промышленности. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении 20 млрд рублей для субсидирования фонда развития промышленности. Он предоставит льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги», — заявил Мишустин.

Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей, указал он.

«Главное — чтобы бизнес не останавливал производственные процессы, ну и, конечно, сохранил рабочие места», — подчеркнул премьер-министр.