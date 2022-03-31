Анкара, 31 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом 31 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте после визита в Узбекистан.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

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«Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России, и объясняли причины этого», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что позиция Анкары в этом вопросе не изменилась.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введения санкций против России от всех союзников, в том числе и Турции.