Москва, , 14:26 — REGNUM Правительство подготовило новые предложения для адаптации системы закупок в условиях санкций. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Правительство подготовило важную законодательную инициативу в рамках плана первоочередных действий. Новые предложения направлены на адаптацию системы закупок в условиях внешних санкций», — заявил Мишустин.

По его словам, прежде всего это касается процедур в сфере строительства.

«Упростим для заказчиков заключение контрактов под ключ — то есть сразу на полный комплекс от проектирования объекта до его оснащения всем необходимым оборудованием», — пояснил он.

«Такое право будет предоставлено до конца 2023 года. Это позволит быстрее принимать решения и повысит их гибкость», — добавил Мишустин.