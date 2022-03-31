Душанбе, 31 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На протяжении последних дней банковские пункты обмена валюты в Таджикистане стали отказываться от приема наличных долларов США. Об этом 30 марта сообщило местное агентство «Азия-Плюс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

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Отмечается, сотрудники обменных пунктов объясняют это нехваткой местной валюты — сомони, так как курс наличного доллара за последнюю неделю уменьшился в среднем на 5%.

В то же время, указывается, что ранее банки республики активно покупали американскую валюту, однако не продавали ее, ссылаясь на отсутствие таковой. Теперь же желающие продать доллар стоят практически у каждого банковского центра.

Также указывается, что, по мнению специалистов, такая непривычная ситуация на рынке валюты в Таджикистане сложилась из-за политических и финансово-эконмических тенденций, которые происходят в России, включая намерение Москвы продавать газ недружественным странам за рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля в России заработает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.