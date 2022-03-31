Москва, , 14:23 — REGNUM Спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил снизить установленный порог трат семьи на ЖКХ с 22% до 10−15% для получения субсидий, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Сергей Неверов Er.ru

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«Одной из мер поддержки наших граждан сейчас может стать решение о том, чтобы субсидии на оплату ЖКХ назначались в ситуациях, когда семья или одиноко проживающий гражданин могли получить их при условии трат на эти услуги более 10−15% своего дохода», — отметил Неверов.

Сейчас право на получение субсидий наступает в случае, если эта цифра составляет 22%, отметил парламентарий.

В качестве антикризисной меры он также предложил временно заморозить тарифы ресурсных монополий.

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