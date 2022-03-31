Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Шведская строительная компания Bonava возобновляет продажу квартир в Санкт-Петербурге и Ленобласти по проектам Magnifika и Gröna Lund. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе девелопера.

Жилой комплекс ООО «Бонава Санкт-Петербург» Пресс-служба ООО «Бонава Санкт-Петербург»

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Мы рады сообщить о снятии ограничений по текущей операционной деятельности иностранных застройщиков и возобновлении продаж по объектам Bonava на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — заявила генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная.

Компания вновь стала предлагать к продаже в марте 119 квартир в четырёх строящихся очередях. По проекту Magnifika Lifestyle доступны к покупке 24 квартире, по Magnifika Residence — 57. А в ЖК Gröna Lund, который находится во Всеволожске, можно приобрести 38 квартир.

В следующем месяце компания планирует реализовать продажу остальных очередей комплексов. Клиентам компании могут быть доступны квартиры следующей очереди ЖК Magnifika Residence. Эта часть выходит на набережную реки Охты и пользуется спросом среди покупателей жилья в сегменте бизнес-класса.

Помимо строящихся объектов девелопер предоставляет к покупке жильё и в готовых, в ранее сданных очередях жилых комплексов.

Читайте также: Шведская строительная компания Bonava прекращает работу в России

Напомним, ранее компания заявила о прекращении своей деятельности в России по причине отсутствия долгосрочных условий для ведения строительства объектов недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лента» обновила состав директоров после введения санкций ЕС