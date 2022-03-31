Москва, , 14:01 — REGNUM С 1 апреля в России заработает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать полгода и коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — заявил Мишустин.

«Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев: наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», — указал он.

По его словам, исключение будет сделано лишь должникам, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве, и включённых в единый реестр проблемных активов.