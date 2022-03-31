Москва, 31 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Ни экономические проблемы, ни санкционный прессинг со стороны западных стран не помешают России и Белоруссии преодолеют все международные вызовы, с которыми они сейчас сталкиваются. Об этом 31 марта на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: экономическая интеграция — задачи развития» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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Дипломат добавил, что будет тяжело и непросто.

«Предстоят серьёзные шаги по созданию инструментов по противодействию этому давлению», — сказал Руденко.

При этом он подчеркнул, что та работа, которая была начата и в рамках союзных программ, и в рамках того, что уже было создано до этого, позволит обеим странам «отреагировать и на эти риски».

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«Естественно, у меня нет никакого сомнения, что те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся и в экономике, и под санкционным прессингом, мы преодолеем и ответим на них», — констатировал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия с целью усиления экономического давления на Россию и Белоруссию ввела на все товары из этих стран дополнительные пошлины в размере 35%.