Москва, 31 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Схема, при которой зарубежные партнеры будут оплачивать российский природный газ в евро через Газпромбанк, а потом валюта будет переводиться в рубли, рассматривается. Об этом 31 марта рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Рассматривается», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время, Песков не стал уточнять детали переговоров по механизму платы за газ в рублях, потому что «все детали были доведены до сведения коллег в Берлине».

При этом он добавил, что президент России Владимир Путин говорил о новой схеме оплаты российского природного газа со своими коллегами из Франции и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокопоставленные чиновники в Вашингтоне не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле и как принимаются решения.