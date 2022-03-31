Москва, 31 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Вопросы об обслуживании самолетов Sukhoi Superjet 100 и безопасности полётов следует задавать Министерству транспорта России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

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Представителя Кремля спросили, как может отразиться на безопасности полётов отказ российско-французской компании PowerJet обслуживать выпускаемые двигатели SaM146. Именно они установлены на самолётах Sukhoi Superjet 100.

«Мы не следим за авиационной безопасностью, это не входит в наши полномочия», — сказал представитель Кремля и порекомендовал запросить информацию у Минтранса.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта намечено совещание президента России Владимира Путинапо развитию авиаотрасли в условиях санкций.

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