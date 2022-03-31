Москва, 31 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне не обладают реальной информацией, что происходит в Кремле и как принимаются решения. Об этом сегодня, 31 марта, заявил пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков.

Кремль

По его слова, ни Госдеп, ни Пентагон просто не понимают, что происходит в Кремле, не понимают ни президента Путина, ни механизм принятия решения, ни стиля нашей работы.

«Это вызывает обеспокоенность Кремля и может привести к плохим последствиям и ошибочным решениям со стороны США», — пояснил Песков.

Как сообщалоИА REGNUM, говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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