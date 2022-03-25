Москва, , 14:03 — REGNUM Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Реальность поменялась кардинально, это потребует новых подходов. Пока трудно говорить о каких-то перспективах и, наверное, вряд ли возможно. Требуется серьезная переоценка», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министру обороны США Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли не удаётся поговорить по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

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