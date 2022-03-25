Москва, 25 марта 2022, 14:03 — REGNUM Говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США преждевременно, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министру обороны США Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли не удаётся поговорить по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
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