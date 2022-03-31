Лондон, 31 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Телеканал Russia Today, медиагруппа «Россия сегодня» и 12 российских граждан включены в британский чёрный список. Обновлённый санкционный перечень опубликован 31 марта на сайте правительства Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Из документа следует, что наложенные Лондоном ограничения будут действовать в том числе в отношении автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости» (RT), начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева и журналиста Сергея Брилёва.

Активы медиагруппы «Россия сегодня» Британия заморозит за «деятельность в стратегически важной для российского правительства области» — сфере информации, коммуникаций и цифровых технологий. Указано также, что медиагруппа получает поддержку от правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон заявил, что военную поддержку Украине следует удвоить, а экономическое давление на руководство России — усилить.

Читайте также: Борис Джонсон оценил вероятность снятия санкций с России