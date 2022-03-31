Москва, , 13:33 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности. Об этом 31 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Да, это действительно так», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, выполнено ли указанное поручение главы Российского государства.

При этом Песков уточнил, отвечая на уточняющий вопрос о том, когда эти схемы будут обнародованы, что это произойдет «совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны, Банку России и «Газпрому» до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для недружественных стран.