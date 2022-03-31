Москва, , 13:30 — REGNUM Для получателей газа из России изменений фактически не будет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет», — сказал Песков.

По его словам, так или иначе покупатели приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах: «Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее».