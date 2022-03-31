Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки на лечение ковида в стационары Петербурга поступили 143 человека с COVID-19. Об этом 31 марта сообщили в региональном оперштабе. Это на 29 больных больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Северной столице 1784 пациента (-91 человек к уровню прошлых суток) находятся на лечении ковида в медицинских учреждениях. В отделениях реанимации размещён 241 человек (+25), из них к аппаратам ИВЛ подключены 59 больных (+9). За минувшие сутки покинули стационары по выздоровлению 173 петербуржца (-14).

Коечный фонд за сутки не изменился в Петербурге, всё также 2436 мест. Лечением ковида и пневмонии до сих пор занимаются 11 городских и один федеральный стационар.

На амбулаторном лечении COVID-19 состоит 12 371 пациент. Их количество сократилось за минувшие сутки на 358 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Петербурге за сутки выявили 931 случая заражения коронавирусом (-153). От ковида, как основной причины, скончались за сутки 19 больных (-1), а переболели 4811 петербуржцев (+1070).