Москва, , 13:26 — REGNUM Логистические цепочки в фармацевтической отрасли восстанавливаются, уходов с российского рынка нет. Об этом замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил 31 марта в ходе выступления в ОНФ.

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Он подчеркнул, что фармацевтическая отрасль, в том числе зарубежная, ведёт себя в условиях антироссийских санкций крайне прагматично. Никто не намерен уходить из России, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие.

«Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей», — сказал Глаголев.

По его словам, в России действуют механизмы быстрого ввоза любого изделия и лекарства, в отношении которого возможен дефицит. Кроме того, потенциально дефицитная продукция может получить регистрацию в короткий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, Глаголев также заявил о стабильной ситуации с лекарствами в России.

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