Нижний Новгород, 31 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Газовыми и дизельными двигателями для нефтегазовой промышленности готов обеспечить российский рынок в рамках импортозамещения Нижегородский завод РУМО, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие производит газовые и дизельные двигатели внутреннего сгорания, поршневые компрессоры и компрессорные установки, а также газоперекачивающие агрегаты для нефтегазовой промышленности.

Также завод намерен полностью заместить в малой энергетике, основанной газовых и дизельных на двигателях внутреннего сгорания, импортные аналоги, которые преобладают в ней в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству бетона на Сахалине увеличит объемы выпуска продукции в рамках импортозамещения.