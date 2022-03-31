Пенза, 31 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В 2021 году товарооборот Белоруссии с Пензенской областью составил около 100 млн долларов США. О дальнейшем сотрудничестве и организации совместных производств договорились 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Губернатор Пензенской области О. Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии А. Лукашенко

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По словам белорусского лидера, Пензенская область занимает в ряду взаимоотношений республики с регионами особое место.

«Ключевым для нас направлением является торговля и инвестиции. Это главное. В этом направлении мы и будем действовать. Я не исключаю других направлений. Не говорю о культурном сотрудничестве, гуманитарном и так далее. Это само собой понятно. Мы народы от одного корня, абсолютно похожи друг на друга», — отметил Лукашенко.

В свою очередь губернатор Пензенской области подчеркнул, что в числе приоритетных задач является развитие общего рынка, обеспечение продовольственной безопасности и бесперебойной работы промышленных предприятий. Также в достаточном количестве необходимо обеспечить население качественной и конкурентоспособной продукцией.

Во время встречи зашла речь и о других направлениях совместной работы — строительство и модернизация жилищной, дорожной, коммунальной, транспортной и производственной инфраструктуры.

Стороны договорились налаживать взаимные поставки деталей и комплектующих, а также организовывать совместные производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 29 марта по 1 апреля делегация Пензенской области находится с деловым визитом в Белоруссии.

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