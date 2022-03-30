Пенза, , 13:40 — REGNUM Фестиваль белорусского кино планируют провести в Пензенской области. С соответствующей инициативой выступил губернатор Олег Мельниченко в Бресте.

Кинофестиваль (сс) geralt

По словам главы области, киноконцертный зал «Пенза», рассчитанный на 1,5 тыс. мест, оснащен необходимым оборудованием для проведения фестиваля Белорусского кино. Мельниченко считает, что данное событие заинтересует пензенцев.

Также был предложен обмен выступлениями театральных коллективов. Губернатор пригласил делегацию из Белоруссии посетить Сурский край с ответным визитом 9 мая.

«Я очень надеюсь, что после двух лет пандемии у нас будут большие праздничные мероприятия, и я вас официально приглашаю. Думаю, это отличная возможность для того, чтобы наладить обмен опытом среди нашей молодежи», — заключил глава пензенской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия и Пензенская область планируют наращивать внешнеторговый оборот и расширять промышленную кооперацию.

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