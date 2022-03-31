Москва, , 13:05 — REGNUM Компания «Газпром» прорабатывает сценарий полного прекращения поставок газа для недружественных России стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает 31 марта издание «Коммерсантъ».

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Отмечается, что поставки российского природного газа в Европу могут остановиться впервые за 50 лет. Риск полного прекращения подачи топлива реален.

«Газпром» действительно прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага», — говорится в публикации.

1 апреля должна быть проведена оплата за поставки газа по долгосрочным контрактам. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это не означает, что процесс оплаты газа рублями будет запущен 31 марта, ведь «оплата и поставки — это растянутый во времени процесс».

«Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено», — сказал Песков.

В Газпроме не стали обсуждать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин потребовал платы за газ в рублях. Ряд европейских стран заявили об отказе. Власти Германии и Австрии 30 марта объявили первый уровень чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения.

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