Курск, 31 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 42 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUMпо данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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31 марта зарегистрировано 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 113 тыс. 476 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 105 тыс. 447 пациентов, в том числе 325 — за последние сутки.

Всего скончались 2380 человек. Подтверждено два новых летальных случая.