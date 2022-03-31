Воронеж, 31 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В стационары Воронежской области госпитализированы 76 пациентов с заражением коронавирусной инфекцией, данные за сутки 31 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее число госпитализированных составило 96 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё 624 воронежца получили положительные результаты тестов на заражение коронавирусом за последние сутки. Накануне, 30 марта, сообщалось о 707 случаях заражения. Выписаны с выздоровлением ещё 1 183 человека. Зарегистрирована смерть 12 пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 369 378 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа уже 350 223 человека. Жертвами новой инфекции стали 8 057 воронежцев за два года.