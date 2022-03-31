Москва, , 12:47 — REGNUM Комплексный цифровой ресурс для отечественных аграриев разработал и запустил в экосистеме «Свое Фермерство» Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба названной кредитной организации.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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Уточняется, что теперь отечественные растениеводы могут режиме «одного окна» найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ, получить консультации докторов наук, прослушать лекции по разведению растений, подобрать лучшую сельхозтехнику и т.д.

Также указывается, что в названном ресурсе объединены самые востребованные предложения для аграриев, которые заняты в этой отрасли сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США предупредили Индию о «большом риске» в случае существенного увеличения импорта российской нефти.