Москва, 31 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Комплексный цифровой ресурс для отечественных аграриев разработал и запустил в экосистеме «Свое Фермерство» Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба названной кредитной организации.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

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Уточняется, что теперь отечественные растениеводы могут режиме «одного окна» найти высокопродуктивные семена от десятков отечественных НИИ, получить консультации докторов наук, прослушать лекции по разведению растений, подобрать лучшую сельхозтехнику и т.д.

Также указывается, что в названном ресурсе объединены самые востребованные предложения для аграриев, которые заняты в этой отрасли сельского хозяйства.

Экосистема Своё Фермерство была запущена Россельхозбанком в 2020 году.

Здесь объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса.

В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику, сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть к помощи телеветеринара. В начале 2022 года число пользователей экосистемы достигло 1 млн человек.

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