Москва, 31 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Примерно 117 тысяч граждан России были вывезены из-за рубежа в последние недели, сообщил 31 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства с представителями туристической отрасли.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Чернышенко

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Он рассказал, что на возвращение соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации из-за ситуации с авиаперелётами, правительство выделило 10 млрд рублей.

«Уже вывезено почти 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой», — заявил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что на эти цели была выделена почти половина бюджета всего национального проекта, предусматривающего расходы в объёме свыше 20 млрд рублей.