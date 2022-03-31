Берлин, 31 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В случае отказа ФРГ от российских энергоресурсов это приведет к очень негативным последствиям для германской экономики. Об этом 31 марта пишет газета Die Zeit со ссылкой на исследование Немецкого института экономических исследований (DIW).

Падение

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По данным последнего, при отказе от нефти и газа из России в течение длительного периода спад в экономике Германии может дойти почти до 3%, а рецессия может наблюдаться в течении десяти лет.

Также указывается, что инфляция в ФРГ по этой же причине может резко вырасти на 2,3%. В то же время, эксперты DIW уточняют, что их расчеты могут допускать неточность, так как сложившаяся в настоящее время международная ситуация является экстраординарной.

Кроме этого, отмечается, что исследователи предполагают, что кризис от прекращения использования российских энергоресурсов будет сравним с кризисом из-за пандемии COVID-19. При этом добавляется, что Германия понесет значительные издержки при компенсации отсутствия необходимых ресурсов и ей придется отказаться от инвестиций в т.н. «зелёную экономику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что прибалтийской республике грозит если не рецессия, то экономический застой и его признаки уже видны.