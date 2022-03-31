Йошкар-Ола, 31 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 30 марта лечение получают 100 пациентов, из них у 27 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит результаты анализов на коронавирус

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В том числе, у 99 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 86 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 14 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, один человек подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 12 человек, выписаны девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта выздоровел с начала пандемии 43 121 житель республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 262 случая заражения коронавирусом, из них 12 — за последние сутки.

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