Йошкар-Ола, , 12:35 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 31 марта выздоровел с начала пандемии 43 121 житель республики, за последние сутки выписаны четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 262 случая заражения коронавирусом, из них 12 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, с 17 марта среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали шестерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в очередной раз продлен режим повышенной готовности, который был введен для предотвращения распространения коронавируса — до 31 мая.

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