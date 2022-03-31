Вильнюс, , 12:16 — REGNUM Литве грозит если не рецессия, то экономический застой, его признаки уже видны. Об этом 31 марта заявил президент страны Гитанас Науседа.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На самом деле, это очень серьезная ситуация и, я бы сказал, мы сталкиваемся с таким явлением, которое в экономической литературе называется «стагфляция» — когда одновременно быстро падают темпы роста экономики и в то же время резко растет инфляция», — сказал литовский лидер в интервью LRT.

Науседа отметил, что в сложившейся ситуации «очень трудно найти противоядие и рецепты».

Он считает, что Литве грозит если не рецессия, то экономический застой, который станет «немалым ударом», поскольку страна привыкла к росту экономики.