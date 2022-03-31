Симферополь, 31 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Республики Крым за сутки доставили 25 новых пациентов, сообщили 31 марта в региональном оперативном штабе. Накануне, 30 марта, сообщалось о 31 новом госпитализированном пациенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки подтверждено 305 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем накануне. За сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 395 человек. Зарегистрирована смерть шести ковид-пациентов.

С начала пандемии в Крыму было подтверждено 178 122 случая заражения коронавирусом, выздоровели 169 574 человека. В больницах лечение за всё время проходили 57 869 человек. Скончались от осложнений на фоне инфекции 5 098 крымских пациентов.