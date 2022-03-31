Вашингтон, , 12:10 — REGNUM США предупредили Индию о «большом риске» в случае существенного увеличения импорта российской нефти. Об этом 31 марта сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что США не возражают против покупки Индией российской нефти, но при следующих условиях: покупка будет со скидкой и без значительного увеличения объёмов импорта.

При этом утверждается, что США не видят проблем с тем, что Индия будет торговать с Россией в рупиях или продолжит платить в долларах, если будут соблюдаться санкции.

«Не важно, чем они платят, не важно, что они делают — всё это должно соответствовать санкциям. В противном случае они подвергают себя большому риску. Пока они соблюдают санкции и существенно не увеличивают закупки, проблем для нас нет», — приводит агентство слова источника.

«Мы говорим всем во всём мире, чтобы санкции соблюдались… Это послание всем», — сказал он.

Также он добавил, что в течение нескольких дней и недель США планируют усилить санкции против России.

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