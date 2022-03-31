Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Ослабление влияния американского доллара в мире допустила 31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в беседе с газетой Financial Times.

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«Доллар (США) останется глобальной валютой даже в нынешних условиях, но фрагментация на более низком уровне вполне возможна», — сказала она.

Также эксперт указала на то, что, по ее мнению, в данный момент этот процесс уже начался и отметила, что рост числа с другими валютами в мировой торговле станет причиной диверсификации резервов национальных центральных банков.

При этом Гопинат уточнила, что доллар будет ослабевать постепенно и в среднесрочной перспективе на него будет большой спрос. Кроме того, она отметила, что усиление цифровых и криптовалют поднимает вопрос о международной регуляции в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, работу над созданием альтернативы системе расчётов SWIFT завершили Россия и Индия.