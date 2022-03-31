Нью-Дели, 31 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Работу над созданием альтернативы системе расчётов SWIFT завершили Россия и Индия. Об этом 31 марта сообщила индийская газета Economic Times со ссылкой на источники.

Mil.ru Флаги России и Индии

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По данным издания, стороны закончили работу над альтернативной платформой для транзакций, рассматриваемой как замена SWIFT. Отмечается, что Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из них российские власти выбрали наиболее подходящий сетевой протокол.

Отмечается, что новая система может быть запущена уже в течение недели.