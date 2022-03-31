Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Новгородской области за прошедшие сутки в стационары доставили 22 пациента с COVID-19, что на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 31 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

В регионе выявили 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на три случая меньше, чем за 29 марта. Показатель заражения вновь стал сокращаться.

В Новгородской области уже вторые сутки подряд фиксируют нулевую смертность от COVID-19, как основной причины. Регион продолжает удерживать минимальные отметки этого показателя.

Выписали по выздоровлению от ковида за сутки 41 человека. Это на два бывших ковид-пациента меньше, чем сутками ранее.

За всё время действия пандемии в Новгородской области выявили 97 032 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида по-прежнему 986 человек, а переболели 93 012 пациентов.