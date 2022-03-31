История вопроса

Сотовой или мобильной связью называется вид радиосвязи, основанной на использовании ретрансляторов. Такое название появилось потому, что условно очерченные зоны действия ретрансляторов на ровной местности похожи на пчелиные соты.

Сотовый телефон или другое оконечное устройство связи взаимодействует с базовой телефонной станцией через ретрансляторы по аналоговому или цифровому протоколу. Выходя из зоны действия одного ретранслятора, телефон попадает в зону действия другого, и связь не прерывается. Станции сотовой связи соединены со стационарной телефонной сетью и с сотовыми сетями других компаний-операторов.

В разных регионах мира используются разные протоколы сотовой связи, в последнее время цифровые системы почти вытеснили аналоговые. Наиболее распространена система GSM (Global System for Mobile Communications). Цифровые сети позволяют обеспечивать мобильный доступ в интернет. В настоящее время внедряется уже четвёртое поколение системы GSM, на очереди – пятое поколение, которое даст новые огромные возможности.



