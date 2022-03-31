Москва, 31 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В России сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов. Об этом 31 марта сообщает «Коммерсантъ».

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Как выяснило издание, безлимитные тарифы перевели в архив МТС, Yota, Tele2. «Вымпелком» исключил безлимиты из корпоративных тарифов, а «МегаФон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков.

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Представитель одного из операторов рассказал корреспонденту газеты, что в 2022 году из доходов операторов выпадут поступления от услуг международного роуминга, при этом объёмы разговоров по России вырастут, поскольку отдыхать россияне будут по большей части в пределах страны.