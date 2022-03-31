Москва, 31 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ожидают увеличения инвестиций в туристическую сферу на 70 млрд рублей в 2022 году. Об этом 31 марта на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

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Он отметил, что сегодня инвестиционный портфель в турсфере региона составляет 180 млрд рублей.

«Планируем увеличить на 70 млрд в этом году», — сказал заместитель губернатора.

Сегодня, по словам Руппеля, в перечень системообразующих входят 77 предприятий турсферы. В регионе действует целый ряд мер поддержки как крупных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса, и эти меры планируется расширять.

Дмитрий Чернышенко призвал власти Кубани обратить внимание на возможность строительства быстровозводимых отелей, для этого необходимо выделить землю и подыскать инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022—2023 годах на территории Краснодарского края планируется ввести в строй 28 отелей на более чем две тысячи номеров.