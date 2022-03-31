Афины , , 11:16 — REGNUM На полках в ряде сетевых греческих магазинов исчезает подсолнечное масло и где-то остались только дорогие марки, а где-то его продажа ограничена. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отмечается, что при этом у самой крупной торговой сети страны «Склавенитис» нет проблем с растительным маслом и отсутствует ажиотаж среди покупателей на этот вид масла.

Также уточняется, что в магазинах сети «Май маркет» (My Market) полки с растительным маслом стоят почти пустые и стоят таблички «Товар временно отсутствует», а в супермаркетах торговой сети «АВ Вассилопулос» (AB Vassilopoulos) в одни руки можно купить не более тех бутылок масла емкостью один литр и не более двух пятилитровых бутылок масла.

Кроме того, указывается, что стоимость подсолнечного масла в розничной Греции за месяц увеличилась от 10% до 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что так как Турция не принимает участия в западных антироссийских санкциях, у нее не будет проблем с поставками природного газа из России.