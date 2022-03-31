Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Санкт-Петербург сохранил вторую позицию среди регионов России по количеству новых заболеваний COVID-19 за сутки. Об этом 31 марта сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица уступила лидерство Москве на 199 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в метро Санкт-Петербурга

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За минувшие сутки в Петербурге выявили 931 случай заражения коронавирусом, что на 153 случая меньше, чем сутками ранее. Заболеваемость ковидом вновь опустилась ниже отметки в тысячу случаев.

В городе от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки скончались 19 пациентов. Это на одного человека меньше, чем за предыдущий день. Статистика смертности значительно сократилась в Петербурге.

Выздоровели от ковида за сутки 4811 петербуржцев, что на 1070 пациентов больше, чем сутками ранее. Тогда вылечился за сутки 3741 человек.

С момента обнаружения первого заражения ковидом в Петербурге выявили 1 500 284 случая заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 за эти годы 33 060 больных, а выздоровели 1 500 284 человека.