Донецк, 31 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Два украинских вертолёта уничтожили 31 марта возле Мариуполя. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В ведомстве рассказали, что пресекли попытку эвакуации главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), блокированного в городе союзными войсками. Возле Мариуполя были сбиты два украинских вертолёта, направленных в Мариуполь для эвакуации боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ДНР отказались давать зелёный коридор украинским силовикам, зажатым в Мариуполе, отметив, что такую возможность предоставляли им ранее.