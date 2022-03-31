Стокгольм, 31 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Последние события вокруг Украины коренным образом изменили ситуацию в области безопасности в «глазах Швеции». Следовательно, страна теперь может пересмотреть свою политику неприсоединения к военным союзам. Об этом 30 марта премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в студии телеканала SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО», — отметила премьер-министр страны.

Ранее на съезде партии «Социал-демократы» приняли решение не подавать заявку на членство в НАТО. Теперь Андерссон считает, что ситуация резко изменилась.

«Можно констатировать, что политика неприсоединения к военным союзам сослужила Швеции хорошую службу, уберегла нас от конфликтов. Но теперь, когда карта политики безопасности перекраивается, нам необходимо провести обновленный анализ и принимать на этом основании необходимые решения», — объяснила премьер-министр страны.

Выиграет ли Швеция или больше проиграет после вступления в НАТО, Андерссон не знает.

«Об этом сейчас думают многие шведы. Я, конечно, тоже много размышляю над этим», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.