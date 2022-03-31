Анкара, , 11:04 — REGNUM Так как Турция не принимает участия в западных антироссийских санкциях, у нее не будет проблем с поставками природного газа из России. Об этом 31 марта заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Аhaber.

Мевлют Чавушоглу (сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken

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По словам главы МИД Турции, в настоящее время страна не может заместить российское голубое топливо поставками газа из других стран, таких как Ирак, Азербайджан или Израиль.

«Проблем с поставками не будет, так как мы не вводили санкции. Мы закупаем у России 40% требуемого нам газа», — также отметил Чавушоглу в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее словацкий премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ.