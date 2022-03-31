Москва, 31 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в 2022 — 2023 годах планируется ввести в строй 28 новых отелей, номерной фонд вырастет более чем на две тысячи номеров. Об этом 31 марта сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.

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Руппель отметил, что к лету 2022 года в Краснодарском крае вводится 14 новых объектов размещения в общей сложности на 645 номеров. В 2023 году также планируется ввести 14 новых объектов — но уже на 1 400 номеров.

Кроме того, сообщил заместитель губернатора, в Краснодарском крае на региональном уровне внедряется формат «всё включено» и «ультра всё включено» — сейчас такой статус получили уже 80 отелей.

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники в Краснодарском крае ожидают приезд около 600 тысяч туристов. В регионе планируют и успешный летний сезон — уже забронировано 30% номеров.