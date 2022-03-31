Сеул, , 10:59 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль рассматривает возможность назначения экс-премьер-министра Хан Док Су на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что 72-летний политик занимал ряд высоких должностей в правительстве, включая должность министра финансов, премьер-министра при президенте Но Му Хёне и посла Южной Кореи в США.

«Премьер-министр должен обладать обширным опытом. Одного энтузиазма будет недостаточно», — сообщил источник, близкий к избранному президенту.

Отмечается, что на должность премьер-министра также претендуют: бывший вице-председатель парламента Пак Чжу Сон, бывший глава Демократической партии Ким Хан Гиль, бывший министр экономики и знаний Чхве Чжун Гён, бывший председатель Комиссии по финансовым услугам Лим Чжон Нён.

Между тем глава переходного комитета избранного президента Ан Чхоль Су попросил снять свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Как соощало ИА REGNUM, избранный глава государства выберет кандидатуру на пост-премьер-министра к началу апреля.

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