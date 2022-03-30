Сеул, , 09:33 — REGNUM Глава переходного комитета избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, лидер Народной партии Ан Чхоль Су не намерен занимать должность в новом правительстве, поэтому попросил снять свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление политика.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая 30 марта на пресс-конференции, Ан заявил, что данное решение позволит Юн Сок Ёлю более развёрнуто отразить свои идеи в определении дальнейшей государственной политики.

«Я пришел к выводу, что избранному президенту Юн Сок Ёлю будет лучше, если я определю направления работы для следующего правительства в качестве председателя переходного комитета без непосредственного участия в работе кабинета министров», — заявил Ан Чхоль Су.

Известно, что днем ранее Ан Чхоль Су сообщил о своем намерении избранному главе государства в ходе личной встречи.

Напомним, что до президентских выборов два политика объявили об объединении своих кандидатур, договорившись о совместном формировании правительства в случае победы Юн Сок Ёля.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Южной Кореи выберет кандидатуру на пост премьер-министра к началу апреля.

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