Нижний Тагил, Свердловская область, 31 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. «Уралвагонзавод» продолжает стабильно работать в условиях санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Uvz.ru АО НПК «Уралвагонзавод»

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«Работа предприятия не зависит от санкций Запада. При производстве используются материалы и комплектующие отечественных поставщиков. Мы продолжаем выполнять гособоронзаказы. Ни о каком экономическом кризисе речи не идет», — отметили на заводе.

В пресс-службе предприятия подтвердили информацию о том, что незначительную часть работников отправили в вынужденный отпуск. Однако подчеркнули, что это связано с переналадкой конвейера. В ближайшее время сотрудники вернутся на свои рабочие места.

По словам генерального директора концерна «Уралвагнзавод» Александра Потапова, предприятие работает стабильно, гособоронзаказ «под завязку» заполнен. Подтвержден контракт на 17 тысяч полувагонов. Более того, отмечается рост выручки и объемов производства на 30%. «Мы работали, работаем и будем работать», — подвел итог Потапов на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.