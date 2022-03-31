Братислава, , 10:54 — REGNUM Словакия может перейти на рубли в расчётах за российский природный газ. Об этом заявил 31 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он не исключил возможности, что Словакия будет осуществлять покупки российского газа за рубли, отметив, что при этом республика станет финансово зависимой от России.

«Словацкая газовая промышленность должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у «Газпрома», — сказал он.