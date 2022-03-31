Канберра, 31 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Дополнительные пошлины в размере 35% на все импортируемые из России и Белоруссии товары для усиления экономического давления на эти страны вводят власти Австралии. Об этом 31 марта заявил премьер-министр этой страны Скотт Моррисон, его слова приводит пресс-служба австралийского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Как указал Моррисон, власти Австралии принимают новые решения для увеличения «экономических издержек России и поддерживающей ее Белоруссии» на фоне спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.

«Мы применим дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из РФ и Белоруссии с 25 апреля 2022 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, австралийский премьер-министр указал на то, что соответствующее распоряжение правительства страны обнародуют 1 апреля текущего года, а вступит в силу новое правило с 25 апреля и затем дополнительные 35%-ные пошлины станут применяться дополнительно к другим сборам при импорте товаров из названных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти Японии не намерены выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как они заинтересованы в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.