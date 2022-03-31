Москва, , 11:00 — REGNUM Таможенная подкомиссия одобрила расширение списка товаров с временно обнуляемой ввозной пошлиной. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба Минэкономразвития России.

Предприятие химической промышленности Вадим Кондратьев

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По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичёва, решение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции позволит в условиях санкций насытить внутренний рынок необходимыми товарами.

«Объединённый перечень дополнительных предложений пяти стран включает в себя продовольственные товары, химическую продукцию, комплектующие и запасные части для ремонта и обслуживания машинотехнической продукции, сырьё, используемое предприятиями легкой промышленности, и иные товары», — уточнил Ильичёв.

В министерстве добавили, что предложения по дополнению действующего перечня поступили от Минпромторга и Минцифры, а также от некоторых государств ЕАЭС.

Кроме того, подкомиссия поддержала инициативу Минпромторга о введении тарифной квоты в объёме 810 тыс. тонн на вывоз из страны лома и отходов чёрных металлов. Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5% при минимальном значении €100 за тонну. Внеквотная ставка — 5% при минимальном значении €290 за тонну.

Тарифная квота на экспорт будет действовать с 1 мая по 31 июля 2022 года. Такое решение принято в связи с вероятным подорожанием такой продукции в России.

Также будут увеличены действующие квоты на вывоз азотных и комбинированных удобрений — на 231 и 466 тыс. тонн соответственно. Это делается для увеличения объёма экспорта.

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